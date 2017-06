PRF apreende moto roubada em Ipixuna do Pará

O veículo estava com adulteração nas numerações do chassi. Condutor apresentou a documentação falsificada e foi preso.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta sexta-feira (9), em Ipixuna do Pará, no nordeste do Pará, uma motocicleta que havia sido roubada em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Os agentes da PRF realizavam uma fiscalização e suspeitaram de uma motocicleta estacionada na área de um posto de combustível. O veículo estava sem a placa de identificação, sem retrovisores, sem o sistema de iluminação.

Segundo a PRF, os funcionários do posto de combustível informaram que dois homens sempre a deixavam naquele local, e seguiam para um rumo desconhecido, retornando horas depois para buscá-la. Os policiais levaram a motocicleta para a Unidade Operacional da PRF em Ipixuna, solicitaram aos funcionários que avisassem ao condutor a comparecer para reaver seu veículo.

Um homem compareceu na unidade da PRF se identificando como condutor do veículo, apresentando um CRLV com visíveis sinais de falsificação. Ao ser verificado os elementos identificadores do veículo, foram observados que havia adulteração nas numerações de chassi e motor. Após consulta aos sistemas de informação, foi constatado que se tratava de uma motocicleta com registro de Roubo/Furto em 3 de dezembro de 2016, em Ananindeua.

Questionado sobre o fato, o condutor alegou que havia comprado o veículo em fevereiro de 2017, pelo valor de R$ 3 mil em Ipixuna do Pará. Devido a suspeita dos crimes de receptação, e uso de documento falso, o condutor foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito policial.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...