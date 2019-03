PRF apreende motos com adulteração e falsificação durante patrulhamento em Santarém

Uma das motos apreendidas foi uma Honda CG azul sem placa e com motor adulterado — (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Duas pessoas foram detidas após abordagem no sábado (9). Segundo a PM, uma moto estava com placa falsa e chassi adulterado e a outra sem placa e com motor adulterado.

Dois jovens foram detidos na tarde de sábado (9) com motocicletas que possuíam adulteração e falsificação, durante patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na comunidade Tabocal, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a PRF, uma moto estava com placa falsa e chassi adulterado e a outra sem placa e com motor adulterado.

Os motociclistas foram abordados em um estabelecimento comercial, às margens da Rodovia BR-163. No local, de acordo com a polícia, havia uma grande quantidade de pessoas aglomeradas com atitudes suspeitas. O Grupo de Patrulhamento Tático desconfiou da possibilidade de adulteração/falsificação de veículos e fez a abordagem.



Dois jovens foram detidos no sábado (9), com motos que possuíam adulteração e falsificação — Foto: Polícia Rodoviária Federal

A PRF encontrou uma moto Honda CG azul sem placa e com motor adulterado. O motociclista, Samuel Silva da Silva, de 18 anos, contou à polícia que havia comprado a moto pelo valor de R$ 3.000,00 de uma pessoa que não soube identificar.

A outra moto apreendida é uma Honda NXR branca com a placa falsa e o chassi adulterado. O motociclista, Ramilton Junio Amorim, de 21 anos, disse à polícia que havia pago R$ 500,00 pela moto a uma pessoa que também não soube identificar quem era.

Segundo o Código Penal Brasileiro, adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sendo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, leva pena de reclusão de três a seis anos e multa.

Os dois jovens foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — PA

