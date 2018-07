PRF apreende no MT cargas de madeiras avaliadas em R$ 280 mil saíram do Pará

(fotos: assessoria) – PRF apreende cargas de madeiras avaliadas em R$ 280 mil no Nortão

*Três caminhões foram presos com madeira.

Polícias rodoviários federais que atuam no posto de Nova Santa Helena (123 km de Sinop) realizaram, hoje, a apreensão de 140 m³ de madeira ilegal, com valor superior a R$ 280 mil, oriundas do estado do Pará.

Segundo a PRF, as madeiras estavam em três veículos, sendo uma Scania branca, com placas de Sinop, conduzida por um motorista, 59 anos, Scania amarela, com condutor 55 anos, e um Iveco amarelo, do Pará, conduzido por um jovem, de 24 anos.

De acordo com um policial, uma das cargas o motorista tentou utilizar uma guia florestal falsa. Devido a isso, além do crime ambiental, responderá por uso de documento falso, e foi preso em flagrante.

Os três veículos carregados estão a disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

