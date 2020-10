PRF apreende oito galos utilizados em rinhas ilegais pelo interior do Pará

PRF apreende oito aves utilizadas em rinhas ilegais pelo interior do Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

Apreensão aconteceu na rodovia BR-230, em Altamira. Condutor foi autuado por crime ambiental de maus tratos em animais.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quinta-feira (8) a apreensão de oito galos em estado de maus tratos durante fiscalização realizada no último sábado (3), na rodovia BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará. Os animais eram utilizados em rinhas ilegais pelo interior do estado.

De acordo com a PRF, um condutor foi parado durante a fiscalização no km 645. Ao vistoriar o veículo, os agentes identificaram que oito aves estavam sendo transportadas no banco de trás do carro. Com isso, foi solicitada a guia de transporte de animais silvestres ao condutor, que não apresentou.

O motorista e os animais foram encaminhados para o posto da PRF. Na consulta ao banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Detran), o veículo que estava sendo utilizado no transporte apresentava o licenciamento anual atrasado. Assim, o carro ficou retido no parque de apreensão da PRF.

Com o carro retido, o condutor confessou que pratica a rinha de galos, mantém criadouro de galos índios gigantes em Medicilândia com esta finalidade e que participam de eventos em Altamira e região. Ele foi autuado pelo crime ambiental de maus tratos de animais. Os galos apreendidos foram encaminhados para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

