PRF apreende quase 22 kg de maconha em bagagem de ônibus na BR-163 em Santarém

Os suspeitos disseram a PRF que foram contratos por uma pessoa desconhecida para transportar a droga, que saiu de Manaus (AM) com destino a Marabá (PA), onde repassariam a uma outra pessoa também desconhecida, sendo que ganhariam a importância de R$ 10 mil pelo transporte.

Segundo a PRF, foram encontrados ao todo, 20 barras de maconha envelopadas com balões. Os dois passageiros, um homem e uma mulher, foram autuados e algemados. Eles confessaram serem os responsáveis pelas malas, o que se confirmou com a identificação nos bilhetes de passagens e bagagens.

