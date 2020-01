PRF apreende três mil caranguejos em Castanhal e os devolve à natureza

O condutor e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil (Foto:Divulgação)

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 30 sacas de caranguejo-Uça em fiscalização no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na madrugada desta terça-feira (14). As espécies, cuja carne é bastante apreciada na cozinha paraense, foram liberadas durante essa tarde num local de mangue, seu habitat natural.

A pesca e a comercialização do caranguejo está proibida por lei em razão do período de reprodução da espécie, também conhecido como período de defeso, ou seja, o intervalo de tempo em que as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas ou controladas. Este período é estabelecido de acordo com a época em que os animais se reproduzem na natureza.

A ação da PRF ocorreu em frente à Unidade Operacional da própria Polícia Rodoviária Federal, quando uma equipe de agentes abordou um veículo Renault/Oroch, no Km 53 da BR 316, por volta de 3h, desta terça-feira, (14), e na carroceira do veículo, encontrou 30 sacas da espécie. Cada saca tinha 100 animais, totalizando três mil crustáceos da espécie Uçá, o que viola Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O condutor e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Castanhal. No local foi acionada a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) que tomou as providências legais cabíveis.

Uçá, caranguejo-uçá, catanhão, caranguejo-verdadeiro ou uçaúna é um caranguejo da família dos ocipodídeos, cuja carne é uma atrativo na gastronomia paraense e até sua carapaça é utilizada no artesanato, em cosméticos e na alimentação animal.

De acordo com o MAPA, para o ano de 2020, a reprodução do caranguejo-Uçá ocorrerá em três épocas diferentes, correspondendo às fases da lua cheia: 11 a 16 de janeiro, 10 a 15 de fevereiro e 10 a 15 de março.

14.01.20

