PRF autua dois motoristas por embriaguez ao volante em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que autuou dois condutores por embriaguez ao volante neste domingo (11), na rodovia federal BR-163, em Santarém, oeste do Pará. Um foi conduzido para a delegacia por estar com índice de teor alcoólico acima de 0,30 mg/l, conduta considerada crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o outro foi liberado mediante recolhimento de sua habilitação e apresentação de outro condutor habilitado para conduzir o veiculo.

Segundo o agente Ailton Guedes, as abordagens aconteceram durante fiscalizações de rotina com o objetivo de fazer prevenção aos crimes de trânsito. O caso mais grave foi registrado nas proximidades do viaduto. “A gente abordou o conduzido e após teste com o etilômetro, contatamos que ele apresentava um índice acima do regulamentar, no caso, 0,30 mg/l . O mesmo vinha conduzindo uma criança, que era filha dele. Encaminhamos para a Delegacia de policia para os devidos procedimentos”, conclui.

Por G1

