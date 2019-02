PRF começa “Operação Carnaval” na próxima sexta-feira

300 policiais rodoviários federais serão responsáveis pela fiscalização durante o período do Carnaval no Pará/Foto: Divulgação/Ary Souza.

No Pará, 300 agentes serão destacados para atuar nas ações durante o período de folia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na próxima sexta-feira (01) em todo o Brasil a Operação Carnaval, que vai até a meia-noite da Quarta-Feira de Cinzas (06). Em 66 mil quilômetros de rodovias federais, policiais, viaturas e equipamentos eletrônicos serão empregados na tentativa de reduzir a violência nas rodovias federais. No Pará, 300 policiais se revezarão em escalas de 24 horas nas ações de fiscalização de trânsito, policiamento e educação.

A BR-316, por ser a rodovia que concentra o maior número de veículos e de acidentes no Estado, terá atenção maior, principalmente nos trechos entre Castanhal e Santa Maria do Pará, além da BR-308 no trecho que interliga os municípios de Capanema e Bragança, todos no nordeste do Estado.

O reforço da fiscalização na BR-316 será garantido com a mobilização de policiais de outras regiões do Estado e os que atuam no serviço administrativo. Serão utilizados radares e bafômetros para incrementar a vigilância e coibir os excessos e o desrespeito às leis. O trecho concedido da BR 316 (do Km 0 ao 18) terá a atuação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A PRF orienta os condutores que os veículos envolvidos em acidente sem vítimas devem ser retirados da pista de rolamento e estacionados no acostamento da via ou em local seguro, com a devida sinalização, para evitar a ocorrência de novos acidentes. Após esses procedimentos de segurança, os condutores podem registrar a ocorrência pelo site www.prf.gov.br/acidentes, que possui valor legal similar ao boletim confeccionado pela PRF.

2018

Na Operação Carnaval 2018 foram fiscalizados 4.645 veículos fiscalizados e 4.738 pessoas, realizados 1.574 testes de alcoolemia e 2.466 multas durante a operação. As principais infrações eram o excesso de velocidade, farol apagado, ultrapassagem proibida e conduzir sob efeito de álcool. Foram seis acidentes graves e uma morte em acidentes.

ORIENTAÇÕES

A PRF orienta que para ter uma viagem segura é preciso planejar a viagem. “O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo”.

Além disso, a PRF recomenda a revisão preventiva. “Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo”.

É fundamental ainda dar pausas para descanso. “O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da ‘hipnose rodoviária’, na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora”.

Levantar sobre a previsão do tempo também ajuda a fazer uma boa viagem. “Procurar se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar”. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza gratuitamente informações sobre o clima no endereço www.inmet.gov.br.

A atenção redobrada é outra condição importante. “Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da estrada sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local”.

Dormir bem antes de qualquer viagem de automóvel é outra recomendação da PRF. “O sono e o cansaço são grandes inimigos de uma viagem segura.”

Por fim, usar sempre o cinto de segurança. Este equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Em caso de emergência, ligue 191.

