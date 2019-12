PRF de Santarém apreende mais de 130 celulares e diversos produtos sem nota fiscal durante abordagem

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a apreensão, todas as mercadorias foram entregues ao auditor fiscal da receita Federal em Santarém, Rodrigo Cavazza Campos, para apuração de possível crime de descaminho (art. 334 do Código Penal Brasileiro). O condutor e o passageiro foram liberados.

Em abordagem a um veículo de passeio na tarde desta terça-feira (10), no km 996 da BR-163, em Santarém, oeste do Pará, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 130 celulares e dezenas de outros objetos sem nota fiscal.

O condutor e o passageiro afirmaram que estavam saindo de Santarém com destino à cidade de Jacareacanga, no Pará.

