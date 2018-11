PRF de Santarém cumpre mandado de prisão da Justiça do Amazonas contra acusado de homicídio

Ernane Rocha Pereira recebeu voz de prisão dentro de um ônibus intermunicipal da linha Santarém/Parauapebas — Foto: PRF/Divulgação

Um homem acusado de homicídio no estado do Amazonas, foi preso no início da manhã desta quinta-feira (8), por uma equipe do Grupo de Policiamento Tático da Polícia Rodoviária Federal de Santarém, oeste do Pará, durante comando de fiscalização na BR-163.

O grupo abordou o ônibus de uma empresa intermunicipal de transporte de passageiros, linha Santarém/Parauapebas, por volta das 06h30, na altura do quilômetro 996, em frente a UOP 01, no município de Santarém.

Durante os procedimentos foi identificado o passageiro Ernane Rocha Pereira, contra o qual consta o Mandado de Prisão Preventiva 045245-44.2003.8.04.0001.01.0001-04, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, comarca onde responde pelo crime de homicídio.

Em cumprimento à determinação judicial, foi dado voz de prisão a Ernane Rocha Pereira, que após ser algemado, foi conduzido à presença da autoridade policial para os procedimentos legais.

Segundo a PRF, foi necessário o uso de algemas diante do risco de fuga, bem como para preservar a integridade física do detido, da equipe e de terceiros, nos termos da Súmula 11 STF e Decreto 8.8558/16.

Fonte:G1Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...