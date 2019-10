PRF de Santarém efetuou duas prisões de foragidos na Br 163 em Novo Progresso

(Fotos:— Foto: PRF/Divulgação)- As operações aconteceram no mês de Setembro de 2019, entre eles um foragido condenado a mais de 43 anos de prisão

Acusado de duplo homicídio qualificado é preso pela PRF durante fiscalização na BR-163

Ao verificar a documentação de um condutor, PRF de Santarém descobriu que ele foragido da Justiça de São Paulo.

Um homem condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à pena de 43 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por duplo homicídio qualificado, foi preso na quinta-feira (12) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, oeste do Pará, durante fiscalização no Km 309, da BR-163, no município de Novo Progresso.

Segundo a PRF, era por volta das 18h50, quando a equipe do Grupo de Policiamento Tático, em fiscalização no km 309 da BR-163 fez abordagem do veículo Montana Sport, e ao verificar a documentação do condutor Lero Antonio de Souza, constatou a existência de um mandado de prisão contra ele, registrado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP), expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 16/08/2016 e válido até 24/04/2021.

O mandado de prisão preventiva é decorrente de decisão condenatória pelo crime de duplo homicídio qualificado. A equipe realizou a prisão de Lero Antonio e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para a realização dos procedimentos cabíveis.

Segundo a PRF, foi necessário o uso de algemas, em razão do risco de fuga e para garantia da integridade física da equipe, do próprio detido e de terceiros.

Outra prisão

Outro condutor que estava com mandado de prisão preventiva em aberto e foi flagrado pela fiscalização da PRF, na BR-163, foi Adriano Alves Silva.

Durante fiscalização no Km 310, às 22h de quinta-feira (12), a equipe PRF abordou o veículo Gol, e ao consultar o documento do condutor, foi verificado que existia contra ele Mandado de Prisão pelos crimes de furto, receptação e falsificação de documento público, expedido pela Comarca de Colider-MT (3ª Vara Criminal).

Foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para realização do procedimento legal.

Conforme a Delegacia de Novo Progresso repassou ao Jornal Folha do Progresso , os presos aguardam transferência para cumprir pena na comarca onde foram condenados.

Jornal Folha do Progresso com informações PRF e G1 Santarém

