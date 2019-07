PRF de Santarém intensifica fiscalizações na BR-163 com operação ‘Férias Escolares’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“É comum aumentar o fluxo de veículos na estrada nesse período de férias, porque muita gente entra e sai da cidade pela BR-163. As pessoas que utilizam a rodovia devem estar sempre atentas à questão da manutenção, ao que pode ser feito e ao que é proibido no trânsito em rodovias. A gente vai estar atento aquelas pessoas que transportam drogas em veículos particulares ou transportes rodoviários, para coibir esse tipo de situação”, disse Sidmar.

Um esquema de barreiras foi montado pela PRF para as fiscalizações. Segundo o chefe da delegacia da PRF, Sidmar Oliveira, as viaturas são colocadas em pontos estratégicos, onde se tem maior registro de acidentes.

A delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, no oeste do Pará, iniciou nesta segunda-feira (1º) a operação “Férias Escolares”, que tem o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito na BR-163, e combater crimes como o porte ilegal de arma de fogo e o tráfico de drogas.

