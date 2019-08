PRF detém condutor foragido da justiça há sete anos

O foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna para os demais procedimentos cabíveis. Por:Redação com informações Agência PRF -23/08/2019 18h54 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O mandado de prisão em nome do condutor foi verificado por meio de consulta aos sistemas. O mandado foi expedido no ano 2012, em Belém, pela Secretaria da 2ª vara de juizado de violência doméstica contra a mulher.

Policiais rodoviários federais prenderam um foragido da justiça nesta quinta-feira (22) em Santa Maria, no nordeste do estado. Os agentes realizavam uma fiscalização na BR 316 quando abordaram o foragido que conduzia um caminhão.

