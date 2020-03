PRF disponibiliza serviços online em virtude de pandemia

(Foto:Ivan Duarte/O Liberal) – Os usuários podem, à distância, apresentar recursos, indicar condutor que cometeu infrações, registrar acidentes, entre outros

Com a suspensão do atendimento presencial ao público na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará, em virtude da atual situação de emergência em decorrência do novo Coronavírus, uma série de serviços administrativos do órgão passa a ser ofertada pela internet. Agora, os usuários podem, à distância, apresentar recursos, indicar condutor que cometeu infrações, registrar acidentes sem vítimas, imprimir boletins de acidentes de trânsito e se beneficiar de outros serviços que estão disponíveis na plataforma online.

Confira:

1. Serviços relacionados à infrações de trânsito

Todos os prazos para defesa da autuação, identificação de condutor infrator, interposição de recurso administrativo e regularização de veículos com CRLV recolhidos estão suspensos, temporariamente, pelo Denatran. Caso a necessidade ainda persista, os usuários podem acessar instruções básicas e o formulário de recursos no site. Já o formulário para indicação de condutor infrator está disponibilizado aqui. Em caso de pedido de conversão de infrações leves ou médias em advertências, a solicitação pode ser feita pela área de pedido de advertência. Em relação a consultas e pagamentos de multas, é preciso acessar o esse endereço. O e-mail para o envio de possíveis documentos solicitados é atendimento.pa@prf.gov.br.

2. Serviços relacionados à acidentes de trânsito

Acidentes de trânsito sem vítimas ocorridos em rodovias federais também podem ser registrados diretamente pelos envolvidos no site da prf, na aba declarante.

No caso dos boletins de acidentes já atendidos pelas equipes da PRF, a impressão pode ser feita no link.

A PRF também disponibiliza um canal de atendimento para, em caso de ainda restarem dúvidas mesmo após acesso ao site: o e-mail atendimento.pa@prf.gov.br (o mesmo para a recepção de documentos) e o telefone (91) 98092264.

Em situações de emergência nas rodovias federais, o contato 191 continua disponível para ser acionado 24 horas por dia em todo o país.

