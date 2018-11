PRF divulga edital com vagas no Pará e salários de quase R$ 10 mil

Pará terá 81 vagas sendo o Estado com maior número (Foto: Divulgação/PRF)

As inscrições do aguardado concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) serão recebidas a partir da próxima segunda-feira, 3 de dezembro. A confirmação foi divulgada pela própria banca organizadora, o Cebraspe. Acompanhe o edital!

O concurso atenderá a demanda de 17 unidades da federação entre elas o estados do Pará.





Os interessados poderão confirmar a participação até o dia 18 de dezembro. Com isto, a liberação do edital de abertura de inscrições pode ocorrer a qualquer momento, já constando, inclusive, a aba do novo certame no site da organizadora.

De acordo com declaração recente do diretor-geral da corporação, Renato Dias, a aplicação das provas deve ocorrer em março. O concurso será para o preenchimento de 500 vagas para o cargo de policial rodoviário. Para concorrer ao cargo é necessário possuir curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”.

A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais. A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, de acordo com a lei 13.371, sancionada pelo presidente Michel Temer em 2016, os servidores contarão com mais um reajuste, em janeiro, quando o salário passará a ser de R$ 10.357,88.

Assim que iniciadas, as inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica do Cebraspe, pelo site da organizadora CEBRASPE. Os interessados também devem ficar atentos aos horários. No dia 3, as inscrições poderão ser feitas a partir das 12 horas, enquanto no dia 18, o encerramento das inscrições ocorrerá às 20 horas, pelo horário de Brasília.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é um órgão do Ministério da Justiça e faz parte do Poder Executivo Federal. Apesar de ser uma polícia ostensiva, uniformizada, não é militarizada, ou seja, não se submete à hierarquia militar. Sua principal atribuição é realizar a fiscalização e o policiamento ostensivo das rodovias federais.

A PRF atua nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Desse modo, muitas vezes, a PRF trabalha em parceria com outras instituições, como Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal (PF), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Receita Federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), entre outras, cujas áreas de atuações são as mais diversas.

Existem duas carreiras efetivas na corporação, sendo elas a de policial rodoviário federal e a de agente administrativo. Os policiais rodoviários federais trabalham executando as atividades fim da PRF, como planejamento de operações, fiscalizações de trânsito, combate à criminalidade.

Já os agentes administrativos realizam as atividades meio, que permitem a execução das atividades fim. Como pagamento de folha dos servidores, confecções de documentos, movimentação de processos.

(Com informações do JC Concursos)

