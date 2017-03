PRF divulga resultado da Operação Carnaval 2017 no Pará.

Foram registrados 31 acidentes de trânsito, que resultaram em 38 pessoas feridas e 3 mortas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta sexta-feira (3), o balanço da Operação Carnaval 2017. De acordo com a PRF, no Pará, foi constatado redução nos registros de acidentes e aumento no número de mortes, em comparação com o período do ano passado. A operação ocorreu no período de 24 de fevereiro a primeiro de março.

Foram registrados 31 acidentes de trânsito, que resultaram em 38 pessoas feridas e 03 mortas. Dos 31 acidentes, 15 ocorreram na BR-316, sendo 8 entre os quilômetros 0 e 20. Não foram registrados acidentes fatais nesse trecho.

Durante a operação, 5.070 veículos foram fiscalizados e 2.141 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia. Houve ainda, 2.168 pessoas conscientizadas através de ações de educação para o trânsito (Cinema Rodoviário) e a realização de fiscalização de velocidade com radares móveis.

Com isso, foram registrados 1835 autos de infração. As principais infrações registradas foram transitar com irregularidades na documentação dos veículos e/ou Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido, condutor ou passageiro sem capacete de segurança, transitar pelo acostamento e veículo transitando em mau estado de conservação. Vinte condutores foram presos por apresentarem um nível de alcoolemia considerado crime de trânsito.

Por: Redação ORM News

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...