PRF do Pará leiloa 250 sucatas de veículos

Até as 9h de sábado (16), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza leilão de 250 veículos em condição de sucata, que estão nos pátios de retenção da corporação. O leilão conta com diversos tipos de veículos como automóveis, camionetes, caminhões e ônibus.

