PRF do Pará recupera veículo furtado em Maceió

Condutor foi preso e encaminhado para delegacia de Pacajá

(fOTO: PRF/Divulgação) -Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Pará recuperaram em Novo Repartimento, sudeste paraense, no último domingo (16), um veículo que havia sido furtado em Maceió, no estado do Alagoas.

Segundo informações da PRF, o veículo Ford, modelo Eco Sport, foi parado durante abordagem de rotina no quilômetro 310 da rodovia BR-230. Após consultas aos sistema, os agentes confirmaram que a placa atual, que era de Pernambuco, na realidade era de outro veículo proveniente do Paraná. Ao ser questionado sobre o fato, o condutor disse estava na posição de fiel depositário do mesmo, ou seja, o bem foi confiado a ele durante um processo de justiça.

Após nova inspeção no interior do veículo, os agentes concluíram que o mesmo tinha registro de furto em Maceió, Alagoas, em 2012. Condutor e carro foram encaminhados para delegacia de Pacajá.

