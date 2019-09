PRF e IBAMA flagram caminhoneiro transportando madeira de forma ilegal na Transamazônica

(Foto:Reprodução)-Documentos apresentados não conferiam com a carga transportada

Na manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), flagraram um caminhoneiro transportando madeira de forma ilegal pela rodovia BR-230, a Transamazônica, do município de Altamira, Região do Xingu.

Era por volta de 8h quando os agentes deram ordem de parada ao veículo modelo Volvo, de cor azul, no Km 630 da rodovia federal. Solicitado a devida documentação, o condutor apresentou as notas fiscais do produto que discriminavam um total de 34,58 m³ de madeira, porém, ao realizar a medição técnica da carga, constatou-se que havia divergências com o que estava sendo transportado comparados com os dados na nota fiscal e na guia florestal, tanto em relação ao volume, quanto ao tipo da madeira.

Segundo a PRF, algumas empresas que trabalham no setor madeireiro explorando a atividade comercial estão transportando cargas com um volume divergente do que declaram nos documentos, seja porque não possuem mais crédito florestal para extração de madeira, seja porque buscam auferir mais lucro, na medida em que reutilizam o mesmo documento florestal, a fim de realizar mais de uma viagem, transportando mercadorias diversas a compradores diferentes. “Eles tentam ludibriar a fiscalização dando aparência lícita à carga de madeira transportada”, disse a polícia.

Diante do flagrante de crime ambiental, o condutor foi liberado após a assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer em juízo quando convocado. O veículo com a carga foi apreendido e disponibilizado ao órgão ambiental competente.

Por:Caio Oliveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...