PRF encontra quase R$ 3 milhões em barras de ouro escondidas em carro no Pará

Segundo a polícia, os dois relataram que o ouro foi comprado em um hotel em Belém, no Pará. No entanto, nenhum comprovante foi apresentado, o que é ilegal. Com isso, os homens foram presos por crime contra a ordem econômica.

O material contabilizou 24 barras de ouro de vários tamanhos, ao todo, com o peso de 9.245 Kg. A PRF encontrou o material com dois ocupantes de um veículo. Ambos afirmaram que o destino seria Minas Gerais, mas se atrapalharam ao explicar qual o motivo para a viagem ao Pará.

(Foto:Reprodução) – Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de R$ 3 milhões em barras de ouro nesta quinta-feira (23). A quantia foi encontrada escondida dentro do capô de um carro na rodovia BR-316 em Benevides, no Pará.

