PRF faz ‘Operação Independência’ na rodovia BR-163 em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o policiamento e a fiscalização na rodovia BR-163, em Santarém, oeste do Pará, em virtude do feriado do Dia da Pátria. A Operação Independência começou na quinta-feira (7) e segue até domingo (10).

Segundo a PRF, a fiscalização será intensificada em toda a estrada e nos pontos considerados como estratégicos pela polícia. A ação busca prevenir os acidentes de trânsito, além de reduzir a criminalidade e violência nas estradas.

Estão sendo feitas fiscalizações de combate ao excesso de velocidade, ultrapassagem irregular e uso de bebidas alcóolicas por motoristas. Estão sendo realizadas atividades de educação no trânsito, com orientações aos motoristas por meio do projeto cinema rodoviário.

Conforme a PRF, no posto fiscal, os motoristas parados e convidados a assistir vídeos de educação no trânsito e que mostram comportamentos perigosos e as consequências causadas. Antes de pegar a estrada, é necessário ver as condições e a documentação do veículo.

