PRF faz operação nas estradas do PA e dá dicas para viagem segura na Semana Santa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (13) a Operação Semana Santa, que segue até a meia noite de domingo (16) nas rodovias federais do Pará. O objetivo é priorizar ações preventivas para redução da violência no trânsito.

De acordo com a PRF, o planejamento da operação levou em consideração análises de dados estatísticos, com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes considerados graves. Essas análises permitiram otimizar o trabalho de fiscalização para coibir comportamentos de risco como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a mistura perigosa de álcool e direção.

A BR-316, por ser a rodovia que concentra o maior número de acidentes no estado, terá uma atenção maior, principalmente nos trechos entre o Entroncamento e Benevides e entre Castanhal e Santa Maria do Pará, além da BR-308, no trecho que interliga os municípios de Capanema e Bragança.

Para inibir os motoristas, a PRF contará com radares espalhados pelas estradas. Nos trechos com altos índices de acidentes, os radares são capazes de identificar os veículos acima da velocidade permitida mesmo a dois quilômetros de distância. A intenção é coibir o excesso de velocidade que, juntamente às ultrapassagens proibidas, somam mais de 40% das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal em todo país.

Além de fiscalizar, a PRF dá algumas dicas para que a viagem da Semana santa seja segura. Veja:

• Durante a chuva, ou com o asfalto molhado, o motorista deve aumentar a distância em relação ao veículo que trafega a sua frente. Assim, é possível evitar freadas bruscas, que nessas condições elevam o risco de derrapagens e aquaplanagens;

• As borrachas das palhetas do limpador de para-brisa precisam estar em bom estado de conservação para que a chuva afete o menos possível a dirigibilidade do veículo. Elas devem ser trocadas uma vez por ano;

• Os faróis devem estar sempre acesos;

• Redobre o cuidado nas curvas e frenagens;

• Evite passar em poças ou locais com acúmulo de água;

• O ‘pisca-alerta’ somente deve ser acionado em caso de parada não prevista ou pane no veículo. Trafegar com o pisca-alerta ligado provoca a sensação de que o veículo à frente está parado, fazendo com que o condutor do veículo atrás freie, com risco de provocar acidente;

• Em caso de chuva forte, o motorista deve procurar um lugar seguro e, assim que possível, parar o carro. Nunca pare sobre a pista e só pare no acostamento se houver alternativa; o ideal é parar completamente fora da via.

Fonte: G1 PA.

