PRF flagra caminhão com madeira ilegal na BR-010

Segundo informações da PRF, a apreensão foi realizada durante uma abordagem de rotina. Os agentes solicitaram que o condutor do veículos abrisse a carga, onde foram encontrados aproximadamente 23 m³ de madeira serrada (caibros, ripas, prancha, viga). O motorista informou aos agentes que não tinha nota fiscal e documento de origem florestal da mercadoria. O caminhão foi apreendido no pátio da PRF em Dom Eliseu. O condutor assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e foi liberado em seguida.

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam cerca de 23 metros cúbicos de madeira ilegal em um caminhão no quilômetro 24 da rodovia BR-010, no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, na noite desta segunda-feira (23).

