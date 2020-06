PRF flagra caminhoneiro com comprimidos de anfetamina em Santarém

O veículo não apresentou irregularidades mas o condutor tinha uma cartela da substância do tipo extra-forte- (Foto:Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal registrou mais uma apreensão de comprimidos de anfetamina nas estradas paraenses na manhã desta sexta-feira, 12. O flagrante ocorreu no km 999 da BR-163, em Santarém, oeste do Estado. O caminhoneiro retido com o produto não teve a identidade revelada.

A ação ocorreu após abordagem dos policiais, por ocasião das verificação das documentações obrigatórias do condutor e do veículo.

O caminhão não apresentou nenhuma irregularidade, porém, nas buscas dentro do veículo, a equipe encontrou uma cartela com sete comprimidos de anfetamina do tipo nobésio extra-forte. O condutor assumiu o porte da substância, que é comumente utilizada por motoristas para suprimir o sono.

O condutor foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia Civil do município, onde assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência, comprometendo-se a comparecer em juízo quando solicitado.

Fonte:ORM /Por:Valeria Nascimento

12.06.20 20h15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...