PRF flagra condutor com veículo clonado e documento falso no PA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo clonado no município de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. De acordo com a PRF, o documento do veículo, o número do chassi, do motor e da placa do Honda City estavam adulterados.

Ao ser questionado sobre a origem do veículo, o condutor afirmou que era instrutor de uma Autoescola em Paragominas, que possuía um veículo Golf ano 2010 e fez a troca por meio de um amigo, comerciante de veículos usados, que trocou seu carro pelo veículo Honda City ano 2012.

Devido a suspeita de prática dos crimes de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, e uso de documentos falsos o condutor foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Ipixuna.

Por G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

