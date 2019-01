PRF flagra crimes ambientais na BR-230, em Altamira

(Foto:Ascom/PRF)- Aproximadamente 98m³ de madeira foram apreendidos neste final de semana.

Três flagrantes de crime ambiental foram registrado neste final de semana em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (21), foram apreendidas aproximadamente 98m³ de madeira. As ocorrências aconteceram na BR-230, na Transamazônica.

O primeiro flagrante ocorreu no sábado (19), por volta das 12h30, no km 630, quando policiais rodoviários federais abordaram o veículo, o qual transportava madeira. O condutor apresentou nota fiscal e guia florestal discriminando a quantidade de 15m³. No entanto, foi constatada divergência volumétrica real da madeira transportada resultando em um total de 36m³.

A segunda ocorrência aconteceu neste domingo (20), por volta das 13h45, quando a equipe abordou o veículo, que tracionava semi-reboque. Foram solicitadas ao condutor as notas relativas à carga de madeira. Ao serem analisadas as notas entregues pelo condutor, verificou-se divergência entre o volume declarado em nota fiscal (35m³) e os declarados na guia florestal 33m³. Além disso, a medição realizada pelos agentes resultou no volume de 37,5m³, o que ultrapassava 4,5m³ do discriminado na guia florestal.

A última ocorrência de crime ambiental aconteceu também neste domingo (20), por volta das 23h horas, quando a equipe abordou o veículo que tracionava semi-reboque. Solicitados documentos pessoais, do veículo e da carga foram entregues às notas relativas à madeira que transportavam estando discrimados o volume total de 22,652m³ de madeira beneficiada do tipo portal e assoalho. Ao ser realizada a cubagem do volume real transportado, aplicando o desconto legalmente previsto, foi mensurado o total de 24,86m³.

Diante dos flagrantes de crime ambiental evidenciados acima, os condutores dos caminhões foram detidos e liberados após a assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência. Os caminhões com as respectivas cargas de madeira foram apreendidos e disponibilizados ao órgão ambiental competente.

A PRF vem combatendo com bastante rigor o crime ambiental no Pará. Só em 2019 já foram apreendidos mais de 222m³ de madeira ilegal em todo o estado. Ação repressiva visa coibir a extração de madeira de forma ilícita e, assim, contribuir com a preservação da biodiversidade da nossa floresta amazônica.

