PRF flagra menino de onze anos conduzindo motocicleta em Ipixuna do Pará

Criança estava na BR-010, sem capacete e de sandálias. Ele foi encaminhado ao conselho tutelar

(Foto: PRF) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um menino de 11 anos de idade conduzindo uma motocicleta na manhã de terça-feira (21) em Ipixuna do Pará, na região nordeste do Pará.

A equipe realizava fiscalização no km 214 da rodovia BR-010 quando avistaram uma pessoa com aspectos de criança conduzindo a motoneta modelo Honda C100 Biz, azul, com placa JWE-3200, sem capacete e de sandálias.

Os policiais abordaram o veículo e durante os procedimentos de fiscalização verificaram que o condutor possuía apenas onze anos de idade, caracterizando clara situação de risco. O menor informou que a motocicleta pertencia à sua mãe, e que por várias vezes ele já conduzirá o veículo com autorização da mesma.

O menor foi encaminhado ao conselho tutelar da cidade e os órgãos judiciais serão informados do fato para que a mãe do menor seja responsabilizada pelo atos infracionais cometidos.

Por: Portal ORM com informações da PRF 22 de Agosto de 2018 às 19:05

