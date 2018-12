PRF flagra veículos com transporte ilegal de madeira em Altamira

Agentes apreendem material durante fiscalização no quilômetro 630 da BR-230

A ação foi realizada no último domingo (16), em Altamira (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização no último domingo (16), no quilômetro 630 da BR 230, em Altamira, oeste do Pará, resultando em apreensões de madeiras que transportadas ilegalmente.

O primeiro flagrante ocorreu por volta das 10h, em fiscalização ao veículo Scania/R124 Ga6x4nz 42, cor branca. De acordo com os documentos apresentados, a carga seria de 28,71m³ (metros cúbicos). “Porém, a partir das medições técnicas, foi encontrado o total de 30m³ de madeira, constatando que o volume indicado na nota fiscal não correspondia à carga transportada”, disse a PRF.

O último flagrante ocorreu por volta das 14h30, após abordagem ao veículo Volvo/Fh12 380 4x2t. A PRF verificou que o condutor transportava madeira com irregularidades tanto na carga quanto na documentação. “A Guia Florestal informava que a carga era oriunda da cidade de Rurópolis, sudoeste do Pará. Porém, o condutor afirmou ser do município de Uruará, nesta mesma região do Estado”, verificou a polícia.

A PRF constatou que a carga tinha 33 m³. Contudo, na documentação estava registrado por volta de 30 m³ de madeira, sem declaração do corte transportado, entre eles, caibros e pranchões de angelim.

Em ambas ocorrências, madeira e caminhão foram apreendidos e à disposição das autoridades ambientais. Os condutores assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrências e foram liberados, em seguida.

Fonte:ORM

