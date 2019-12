PRF inicia Operação Natal nas cinco rodovias federais em Mato Grosso

Agentes da PRF fiscalizando o trânsito em rodovia federal — Foto: PRF/Divulgação

Na Operação Natal do ano passado a PRF registrou 38 acidentes com 57 pessoas feridas e cinco mortes.

A Operação Natal 2019 começa nesta sexta-feira (20) nas cinco rodovias federais que cortam Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o reforço na fiscalização vai até a meia-noite de quarta-feira (25), no Natal.

Em Mato Grosso, as cinco rodovias federais terão o efetivo policial reforçado principalmente em locais e horários com maior incidência de acidentes e de fluxo de veículos. O objetivo é a redução de acidentes e vítima e garantir segurança nas rodovias.

As condutas irregulares que mais causam acidentes estarão no foco da fiscalização, entre elas: consumo de bebida alcoólica pelos motoristas, uso do cinto de segurança e de dispositivos para transporte de crianças, ultrapassagem irregulares e uso do celular na direção.

Restrição de tráfego

Em determinados dias e horários, a PRF restringe o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a Autorização Especial de Trânsito (AET). A restrição acontecerá no feriado de Natal (25) das 14 às 22h.

Operação Natal 2018

Na Operação Natal do ano passado, realizada entre os dias 22 e 25, a PRF registrou 38 acidentes com 57 pessoas feridas e cinco mortes.

ORIENTAÇÕES

O telefone de emergência da PRF é o 191;

Planeje a viagem e faça a revisão do seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios (freios, faróis, pneus, macaco, triângulo, limpador de para-brisa etc). Verifique também a documentação do veículo e do condutor;

É obrigatório, em rodovias, o uso dos faróis baixos acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e principalmente aos pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada;

Em caso de chuva durante a viagem, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à sua frente. Evite estacionar no acostamento. Caso tenha que parar, procure um local seguro afastado da pista de rolamento;

Respeite os limites de velocidade estabelecidos para a via e obedeça às placas de sinalização; onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via. Quanto maior é a velocidade, maior é o risco e mais graves serão os acidentes;

O condutor e os passageiros devem utilizar o cinto de segurança. Crianças com 7 anos e meio de idade ou menos devem utilizar o equipamento obrigatório compatível (bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação). Em caso de autuação, o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração;

Ultrapasse sempre pela esquerda somente em locais permitidos e principalmente onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário.

Ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, eliminando assim o chamado “ponto cego”. Antes de mudar de faixa de rolamento use os retrovisores. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta.

Por G1 MT

20/12/2019 09h06

