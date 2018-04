PRF localiza carro roubado em Altamira

O proprietário foi conduzido para a delegacia do município para investigação do caso

(Foto Divulgação/PRF ) -No km 230 da BR-230, no município de Altamira, um homem foi preso por policiais rodoviários federais, na tarde de ontem (17) por receptação de veículo roubado e por portar documento falso. O flagrante ocorreu durante fiscalização no município.

Eram por volta de 17h30 quando agentes da PRF abordaram uma caminhonete L200 Triton Gls, cor prata e placa OXV-3342/MA, com um condutor e um passageiro, este que se apresentou como proprietário do veículo.

Durante a fiscalização constatou-se que além do o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) estava com a numeração incompleta. No campo “Renavam”, a numeração era a mais do que o original e o nome do proprietário não coincidia com o que constava nos sistemas. Foi verificado também que o chassi estava com sinais de adulteração e não condizia com o documento apresentado.

Após consulta no sistema, foi encontrado o real número do motor e concluiu-se tratar do veículo de placa QKA-5499/TO com registo de roubo/furto.

Em defesa, o dito proprietário afirmou realizar a compra em junho de 2017, no valor de R$25.000, agregado a uma motocicleta, com um morador da cidade de Pacajá, no Pará.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os delitos de uso de documento falso e receptação. O caso foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para a tomada das medidas legais.

