PRF-MT apreende 1 t de maconha e 8,5 mil pacotes de cigarro contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma tonelada de maconha e apreendeu 8,5 mil pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai que estavam dentro de uma carreta. O veículo foi abordado no Km 41 da BR-163 em Itiquira, a 359 km de Cuiabá, na manhã deste domingo (2). O motorista confessou aos policiais que pegou o material em Mato Grosso do Sul e que receberia R$ 8 mil pelo transporte até Sinop, onde ele vive.

