PRF prende duas pessoas com sinais de embriaguez em rodovias do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O segundo flagrante ocorreu horas depois, em Ananindeua, durante uma operação conjunta da PRF com a Força Nacional. Ao ser abordado, o motorista aceitou realizar o teste de alcoolemia, que contatou a presença de álcool no sangue.

De acordo com a PRF, o primeiro flagrante ocorreu em Nova Timboteua. Segundo os agentes, o motorista estava “visivelmente alterado por influência do álcool”. Ao ser abordado pelo agentes, ele afirmou que estava a caminho de casa e que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ao realizar o teste do etilômetro, constatou que o condutor estava embriagado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas pessoas por estarem dirigindo embriagadas por estradas no Pará. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (12), os flagrantes foram registrados na BR-316, um em Nova Timboteua e o outro em Ananinduea.

You May Also Like