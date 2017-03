PRF prende falso funcionário público em Santarém

Com o acusado foram apreendidos três documentos de identificação distintos (alguns sem fotografia) e um formulário de CPF em branco, assim como certidões de nascimento, um cartão de banco e uma carteira estudantil, todos com nomes diferentes.

O proprietário da empresa, após uma análise mais aprofundada, percebeu ter sido vítima de um falsário e acionou os agentes da Polícia Rodoviária Federal para que o veículo fosse localizado. Os agentes iniciaram então as buscas e prenderam o suspeito em flagrante em um hotel da cidade, após Jinclarck ter retornado da locadora e solicitado a troca do veículo já alugado por um de porte maior. O suspeito já estava hospedado há 23 dias no hotel, passando-se por funcionário público, utilizando inclusive crachás falsos de identificação.

O núcleo de inteligência da PRF, de posse dos dados de identificação, averiguou a informação e constatou várias ocorrências vinculadas ao suspeito em crimes ao patrimônio, sendo que, em 2016, Jinclarck alugou um veículo de uma locadora na cidade de Itaituba e teria vendido o carro na Comunidade de Caracol, localizada na BR-163. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar o veículo em Santarém. Esse tipo de crime era a especialidade do estelionatário: alugar veículos com identificação falsa e depois revendê-los em outra cidade.

