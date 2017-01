PRF prende homem com mandado de prisão decretado

Uma motcicleta que estava em poder do homem foi apreendida

Um homem identificado como Edione Sousa da Silva, de 32 anos, foi preso durante uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária FederaL) no quilômetro 224 da BR-010, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense, na madrugada desta segunda-feira (9). Ele estava com um mandado de prisão em aberto desde 2012, expedido pela justiça de Minas Gerais. Uma motcicleta que estava em poder do homem foi apreendida.

A prisão foi realizada após os agntes da PRF checarem informações no sistem de que o homem estava foragido após roubar um roubo cometido na cidade de Alagoa, em Minas Gerais. O foragido foi encaminhado a delegacia do município para os devidos procedimentos legais.

Fonte: or: Redação ORM News.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...