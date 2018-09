PRF prende homem com mandado de prisão em aberto -Acusado viajava dentro de coletivo na BR-163

(Foto: Divulgação/PRF) – Um homem foi com mandado de prisão em aberto por roubo qualificado foi preso dentro de um ônibus no quilômetro 995 da rodovia BR-163, em Santarém oeste paraense, na manhã desta quinta-feira (6).

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem foi preso dentro de um ônibus intermunicipal que fazia a linha Santarém – Belém. Após concluída a prisão, o acusado foi encaminhado para delegacia de polícia.

Por: Portal ORM, com informações da PRF 6 de Setembro de 2018 às 11:07 Atualizado em 6 de Setembro de 2018 às 11:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...