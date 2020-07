PRF prende homem com rifle sniper em Altamira

Rifle Magnus, calibre 22, não tinha registro e nem o motorista tinha porte. Não estava carregado, mas foram encontradas 74 munições e um carregador. (Foto:Nucom / PRF)

Além de não ter porte de arma, o suspeito estava com habilitação vencida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no município de Altamira, um homem que estava com um rifle sniper, 74 munições e um carregador. Ele não tinha porte para essa arma, nem qualquer documentação a respeito das munições. Ao apresentar a carteira nacional de habilitação (CNH), os agentes constataram o documento vencido. Todo errado, o motorista foi encaminhado para a Seccional de Altamira.

O flagrante foi feito no quilômetro 655, da rodovia BR-230 (Transamazônica), neste final de semana. Durante a ronda ostensiva, os agentes da PRF abordaram um veículo Ford Ranger. Era para ser apenas uma fiscalização de rotina, mas aí o rifle da marca Magnus, calibre 22, com luneta, e as munições foram encontrados. O motorista não sabia explicar nada sobre o registro da arma, o que ia fazer com ela e como conseguiu o armamento. O veículo estava em situação regular.

Por conta da confissão de não ter porte de arma e nem registro do rifle e munições — que são de uso permitido, como informa a PRF, desde que devidamente regularizados e com finalidade bem definida — , o condutor foi encaminhado para a Polícia Civil, onde foi autuado por porte ilegal de arma e de munições. O equipamento, no momento do flagrante, não estava carregado. Todo o material foi apreendido e o condutor recebeu multa de trânsito por dirigir com CNH vencida.

