PRF prende homem foragido de justiça em Altamira

Eduardo respondia pelo crime de tráfico de drogas

(fOTO:Divulgação/Arquivo) -Por: Portal ORM, com informações da PRF 15 de Junho de 2018 às 11:24 Atualizado em 15 de Junho de 2018 às 14:52

Eduardo Silva de Alencar foi preso na noite desta quinta-feira (14), no quilômetro 630 da rodovia BR-230, em Altamira, sudoeste paraense, por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes. A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina.

Aos agentes, Eduardo disse que está em liberdade provisória e que comparece ao Fórum de Santa Maria do Pará a cada três meses. Ele foi encaminhado para delegacia de Altamira.

Por:ORM

