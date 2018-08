PRF prende homem que atirou em Policial Militar

O acusado confessou o crime e foi conduzido à delegacia da PC

(Foto: PRF) -Nesta segunda-feira (27), um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Dom Eliseu, sudeste paraense, por atirar contra um policial militar.

A ocorrência foi registrada quando o militar G.P.G., juntamente com sua namorada, deslocavam-se pela BR 222 em direção à cidade de Rondon do Pará. Eles tiveram a necessidade de realizar uma parada de emergência à altura do KM 76 da rodovia e, nesse momento, foi surpreendido com barulhos, que caracterizavam disparos de arma de fogo.

O militar imediatamente retirou-se do local e conseguiu acionar à viatura da PRF. Os PRFs, então se deslocaram até ao local do ocorrido e encontraram Lucas Eduardo Froes Pereira, com quem foi encontrado um revolver da marca Rossi & Cia com duas munições intactas e cinco cartuchos deflagrados.

O acusado inicialmente negou os disparos, porém, após averiguações e perguntas feitas a ele, confessou a ação criminosa.

Diante disso foi constatada, a princípio, ocorrência de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tentativa de homicídio. O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de policia civil de Dom Eliseu.

Por: Portal ORM, com informação da PF 27 de Agosto de 2018 às 13:19 Atualizado em 27 de Agosto de 2018 às 13:34

