PRF prende homem que portava arma de fogo e drogas em Ipixuna do Pará

(Foto:Reprodução) – Policiais rodoviários federais que realizavam ações de policiamento e fiscalização a altura do km-229 da rodovia BR-010 apreenderam uma arma de fogo e drogas com um homem em Ipixuna do Pará, Nordeste Paraense, na noite deste sábado (30).

Durante a ação, os agentes deram ordem de parada a um caminhão carregado com madeira serrada de diversos perfis demais produtos beneficiados. Toda a documentação da madeira estava em conformidade com a legislação vigente.

Contudo, após uma busca nos sistemas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficou provado que o condutor respondeu ou responde à diversos crimes, entre eles: desobediência, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, receptação qualificada, roubo majorado, posse e porte ilegal de arma de uso restrito e permitido, medida protetiva de acordo com a lei Maria da Penha.

Os policiais perguntaram se ele possuía algo ilícito no interior do veículo, que por sua vez respondeu que havia um revólver, munições e algumas anfetaminas, fato confirmado pela equipe após busca no interior do caminhão. Foi encontrado um revólver marca Rossi, calibre 38, municiado com cinco munições, oito munições sobressalentes e cinco comprimidos de anfetamina “nobésio forte” popularmente conhecido como “rebite”.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para consumo e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará.

A ação faz parte da Operação Tamoio, que vem sendo desenvolvida pela PRF desde a última quinta-feira (28) e tem como objetivo o enfrentamento à criminalidade, tendo as ações reorientadas por meio de informações da inteligência policial, o que traz otimização dos recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da PRF.

Por:Caio Oliveira

