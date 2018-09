PRF prende madeira irregular, que viajava de Novo Progresso (PA) para Ipaussu (SP)

PRF apreende caminhão bitrem carregado com madeira irregular

Apreensão aconteceu na BR-163/364, em Rondonópolis – (Foto: PRF/MT) – Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da 2ª Delegacia de Rondonópolis e do Grupo de Policiamento Tático da 1ª Delegacia de Cuiabá, em fiscalização de rotina realizada em frente a Unidade Operacional de Rondonópolis, na BR-163/364, abordaram um caminhão bitrem carregado com madeira irregular, que viajava de Novo Progresso (PA) para Ipaussu (SP). No caminhão estavam 66m³ de madeira.

Segundo informado pela PRF, os policiais identificaram que as madeiras presentes no Documento Florestal e as espécies de madeiras que estavam sendo transportadas não eram as mesmas, indicando que o carregamento é irregular. A PRF reforça que esse tipo de crime agrava o desmatamento da região amazônica, além de permitir que as madeireiras explorarem de forma descontrolada os estoques que estão sob suas tutelas.

O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de transporte ilegal de madeira, previsto na Lei dos Crimes Ambientais. Ele e os representes da madeireira envolvida se comprometeram a comparecer em audiência no Juizado Volante Ambiental (Juvam), onde serão tomadas as medidas cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso com PRF /MT

