PRF prende suspeito que viajava com cerca 60 munições dentro da mala na BR-010

O ônibus que ele estava foi abordado no km 229 da rodovia, em Ipixuna do Pará, sudeste do estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta segunda-feira (9) um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo e munição no município de Ipixuna do Pará, no sudeste do estado. A prisão ocorreu durante operação no km 229 da rodovia BR-010.

Na abordagem de um ônibus que seguia de Goiânia para Belém, os agentes encontraram cerca de 60 munições calibre 38. O dono da bagagem foi identificado alegou que iria passar o Círio em Belém, mas desconhecia o material dentro da mala dele.

O suspeito foi apresentado na delegacia da Polícia Civil de Ipixuna do Pará. A pena pode até quatro anos de prisão, além de multa. No entanto, segundo o delegado Raphael Souza, o suspeito foi solto após pagar fiança. Foi feito procedimento somente por porte ilegal de munição e o suspeito deve responder ao processo em liberdade.

