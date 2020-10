PRF quase 50 comprimidos de anfetamina na BR-316, em Santa Maria do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação ocorreu na sexta (2) no km 102 da rodovia BR-316. De acordo com a PRF, os policiais abordaram um veículo cujo motorista estava devidamente habilitado, mas durante a fiscalização ele apresentou comportamento agitado e foi questionado pelos agentes sobre porte de drogas. Ele negou, mas deu respostas contraditórias.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 50 comprimidos de anfetaminas em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado, segundo informações divulgadas nesta segunda (5).

