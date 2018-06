PRF recupera carro roubado em Altamira

O carro foi furtado em abril de 2018, na cidade de Fortaleza-CE

(Foto:Divulgação/Polícia Rodoviária Federal ) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado no km 630 da BR-230, município de Altamira. Ação ocorreu na manhã do último domingo (17). Durante a fiscalização, os agentes identificação que existia registro de furto extravio para o documento do veículo (CRLV), além de diversas outras fraudes em partes do veículo.

O carro foi furtado em abril de 2018, na cidade de Fortaleza-CE. A condutora informou ter alugado o veículo pelo valor de dois mil em São Luiz-MA, de uma pessoa chamada “Maria”, para visitar a região e fazer pesquisa sobre direito ambiental na usina didroelétrica de Belo Monte.

A condutora foi atuada pelos crimes de uso de documento falsificado e receptação. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Civil para as demais providências cabíveis.

Por: ORM

