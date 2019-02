PRF recupera carro roubado usado por possíveis ladrões de carga em Castanhal

No interior do veículo, foi achado um aparelho bloqueador de sinal de GPS, que normalmente é utilizado por quadrilhas especializadas em roubo de cargas.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram um carro roubado na tarde deste domingo (04), na rodovia BR-316, km 53, no município de Castanhal. Além do roubo do veículo, o que mais chamou a atenção dos policiais foi terem encontrado no interior do automóvel um aparelho bloqueador de sinal de GPS, conhecido por “Jammer”, que normalmente é utilizado por quadrilhas especializadas em roubo de cargas.

Segundo o relato da PRF, que dirigia o Hyundai HB20, de cor preta, desobedeceu a ordem de parada dada pela equipe de policiais que fiscalizavam no local. A equipe, então, iniciou um acompanhamento tático, seguindo por um ramal de estrada de terra, local onde dois suspeitos foram vistos abandonando o veículo e fugindo para uma área de matagal.

A equipe da PRF seguiu no encalço dos suspeitos, que correram mata adentro e ganharam uma certa distância, conseguindo despistar os agentes e se esconder. Ao irem até o veículo abandonado, foi constatado pela PRF que o carro estava com registro de roubo/furto nos sistemas da Polícia Civil, além de estar com uma placa falsa.

Além do carro adulterado, o aparelho de bloqueio de sinal foi encontrado no veículo, e tudo leva a crer que a dupla se preparava para atacar algum carregamento. Os suspeitos não foram encontrados e o veículo foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Castanhal, para as providências cabíveis.

