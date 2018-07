PRF recupera motocicleta roubada em Ipixuna do Pará

Condutora foi encaminhada para delegacia da cidade

(Foto: Divulgação) – A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou motocicleta roubada durante fiscalização de rotina na tarde da última terça-feira (3) no quilômetro 229 da rodovia BR-010, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense.

Segundo informações da PRF, a condutora do veículo, identificada como Kely Silva Santos, seguia para Ipixuna do Pará com objetivo de devolver a motocicleta ao verdadeiro dono. Devido às incertezas nas declarações, os policiais entraram em contato com a proprietária do veículo nos sistemas da PRF, que de imediato informou sobre o roubo da motocicleta.

Após o contato, Kely confessou que a moto havia sido roubado. Com a condutora, a PRF também encontrou a quantia de R$ 1.050. A condutora e o valor encontrado foram encaminhados para delegacia de Ipixuna do Pará.

