PRF recupera três veículos roubados

(Foto:Reprodução) – Condutores e passageiros foram presos durante as ações de fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no último final de semana, três veículos roubados. Os três veículos foram apreendidos nos municípios de Santarém, Dom Eliseu e Castanhal.

A primeira ocorrência aconteceu na última sexta-feria (31), quando equipe da PRF fiscalizava na BR 163, município de Santarém, e abordou um veículo Hilux, cor prata. Durante checagens ao sistema, o veículo apresentou indícios de alteração na numeração do chassi.

Os policiais rodoviárias constataram que havia um veículo com a mesma placa na cidade de Pernambuco, no estado do Piauí, e que o veículo vistoriado teria sido clonado. Além disso, os agentes encontraram um revólver calibre 38 e mais 13 munições na bolsa de uma das passageiras. O motorista e dois passageiros foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município de Santarém.

No último sábado (1º), a PRF fiscalizava o km 53 da BR 316, em Castanhal, quando deu voz de parada a uma motocicleta Honda Bis. Durante checagem ao sistema, foi constatado uma ocorrência em aberto por roubo e furto, expedido no dia 26 de janeiro de deste ano.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou que não tinha nenhum documento do veículo e disse ainda que a moto tinha sido alugada a R$ 60 por diária. A motocicleta também não tinha chave e o condutor fez uma ligação direta para poder pilotar o veículo. Ele também foi preso em flagrante e autuado por receptação de objeto roubado.

Ainda no sábado, durante fiscalização na BR 010, no município de Dom Eliseu, foi dada voz de parada à um veículo e, durante averiguação, foi constatado sinais de adulteração do chassi de uma motocicleta. O condutor informou que não possuía documentação do veículo e nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele também foi preso por receptação de veículo roubado.

Nenhum dos presos foi identificado pela PRF. Nós três casos os veículos foram apreendidos e estão à disposição dos proprietários.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...