PRF reforça segurança nos quatro dias de Operação Finados na BR-163 em Santarém

O policiamento preventivo será concentrado em pontos estratégicos até domingo.

O movimento nas rodovias de Santarém, no oeste do Pará, deve aumentar neste fim de semana por conta do feriado do Dia de Finados, na sexta-feira (2). Na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização para manter a segurança na estrada.

A Operação Finados começou nesta quinta-feira (1º) e vai até às 23h59 de domingo (4). O policiamento preventivo será concentrado em pontos estratégicos e onde há riscos de acidentes. Ao todo, 35 policiais vão atuar durante os quatro dias de operação.

O dia 2 de novembro é feriado em todo o Brasil. A data é reservada para homenagem aos mortos, um ritual de algumas religiões no Brasil, onde os fiéis se deslocam aos cemitérios e igrejas para memorar os falecidos.

O feriado é prolongado e por conta disso, há um aumento do fluxo nas rodovias em todo Brasil. A PRF vai fiscalizar o uso de equipamentos obrigatórios de veículos e combater crimes, como tráfico de drogas, de armas e de animais silvestres.

A ultrapassagem indevida lidera o número de infrações na BR-163 em Santarém, segundo a PRF. Foram 382 de janeiro a outubro deste ano. Só no trecho da Região Metropolitana, duas pessoas morreram em acidentes graves no período.

O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro e diz que o condutor que for flagrado em ultrapassagem em faixa contínua, será autuado com infração gravíssima e multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em 2017, foram fiscalizados 1.691 veículos e 1.748 pessoas nas rodovias federais do Pará durante a Operação Finados. A PRF também realizou 1.015 testes de alcoolemia, que resultaram na emissão de 953 autos de infração de trânsito.

O licenciamento atrasado, ultrapassagem proibida, tráfego pelo acostamento e veículo sem equipamento obrigatório estão entre as principais infrações registradas. Durante a operação, 14 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool e uma foi presa.

