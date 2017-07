PRF registra 10 acidentes de trânsito nas rodovias federais paraenses em três dias

Nesse final de semana foram emitidas 620 notificações de infrações de trânsito, somadas à captura de 479 imagens pelo radar, 11 carteiras de habilitação foram recolhidas e sete veículos foram retidos. Com a realização de 578 testes de alcoolemia, 16 condutores foram autuados por estarem conduzindo sob efeito de bebida alcoólica e três foram detidas por apresentarem concentração de álcool no sangue considerada crime de trânsito.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (24), o balanço do final de semana da Operação Férias Escolares 2017. De acordo com a PRF, de sexta (21) a domingo (23), foram registrados 10 acidentes de trânsito nas rodovias federais paraenses, 10 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

