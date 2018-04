PRF vai intensificar fiscalizações em Santarém durante a operação ‘Dia do Trabalhador’

(Foto: Divulgação/PRF)- Objetivo é reduzir acidentes e garantir a segurança na BR-163. Reforço na Rodovia Federal seguirá até o dia 1º de maio.

A Rodovia Federal BR-163 em Santarém, no oeste do Pará, terá ações de fiscalização reforçadas até o dia 1º de maio na Operação “Dia do Trabalhador”, promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo é reduzir acidentes e garantir a segurança nas vias federais.

O reforço nas ações da PRF nas estradas iniciou nesta sexta-feira (27) e segue até o dia 1º de maio. Segundo o órgão, durante esses dias o foco são aquelas infrações que mais causam acidentes de trânsito e até mortes:

*Excesso de velocidade

*Ultrapassagem proibida

*Embriaguez ao volante

Nos pontos de fiscalização os motoristas serão abordados para verificação documental, uso de itens de segurança como cinto e capacete, além de dispositivos de retenção, quando há o transporte de crianças.

Esta é a primeira operação realizada pela PRF após entrar em vigor a Lei que aumenta a pena para motorista embriagado que for apontado como responsável por acidente com vítimas graves ou fatais.

