PRF vai leiloar mais de 100 veículos apreendidos em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No site do leiloeiro é possível verificar quem podem participar e quais os documentos são necessários. Redação Só Notícias (foto: assessoria)

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 9 deste mês, no site da empresa responsável pelo certame. Os lances serão no dia 11 a partir das 10 horas.

You May Also Like